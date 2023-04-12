Возле кафе в Мелитополе обнаружили тайник со взрывчаткой

Недалеко от кафе в Мелитополе правоохранители обнаружили тайник с 5 кг взрывчатки. Об этом 12 апреля сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Запорожской области.

По данным ведомства, в УМВД «Мелитопольское» поступила информация о подозрительном пакете рядом с кафе в городе. Сотрудники полиции исследовали его содержимое и обнаружили 10 брусков по 500 г «пластического вещества с характерной маркировкой». По предварительным данным, это взрывчатка.

Территория вокруг находки оцеплена. На данный момент проводится проверка, бруски переданы взрывотехникам.

Ранее, 10 апреля, сотрудники полиции обнаружили вблизи поселка городского типа Чаплинка Херсонской области тайник с боеприпасами. В нем находились 146 головных контактных взрывателей, 44 бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 152 мм, два танковых дымовых заряда, 10 выстрелов, семь пороховых зарядов для РПГ и противопехотная мина.

До этого, 4 апреля, правоохранители нашли в лесном массиве села Владимировка Херсонской области тайник с боеприпасами. В нем обнаружили 40 взрывателей для артиллерийских снарядов неустановленного образца и дымовую шашку.

17 марта корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала работу военной полиции в Запорожской области. За последний месяц ее сотрудники обнаружили более 14 схронов с оружием, которые могли быть использованы для диверсионной деятельности противника.