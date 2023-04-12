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Возле кафе в Мелитополе обнаружили тайник со взрывчаткой

В МВД Запорожской области сообщили об обнаружении тайника со взрывчаткой у кафе в Мелитополе
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Фото: t.me/GUVDpoZO
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Недалеко от кафе в Мелитополе правоохранители обнаружили тайник с 5 кг взрывчатки. Об этом 12 апреля сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Запорожской области.

По данным ведомства, в УМВД «Мелитопольское» поступила информация о подозрительном пакете рядом с кафе в городе. Сотрудники полиции исследовали его содержимое и обнаружили 10 брусков по 500 г «пластического вещества с характерной маркировкой». По предварительным данным, это взрывчатка.

Территория вокруг находки оцеплена. На данный момент проводится проверка, бруски переданы взрывотехникам.

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Ранее, 10 апреля, сотрудники полиции обнаружили вблизи поселка городского типа Чаплинка Херсонской области тайник с боеприпасами. В нем находились 146 головных контактных взрывателей, 44 бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 152 мм, два танковых дымовых заряда, 10 выстрелов, семь пороховых зарядов для РПГ и противопехотная мина.

До этого, 4 апреля, правоохранители нашли в лесном массиве села Владимировка Херсонской области тайник с боеприпасами. В нем обнаружили 40 взрывателей для артиллерийских снарядов неустановленного образца и дымовую шашку.

17 марта корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала работу военной полиции в Запорожской области. За последний месяц ее сотрудники обнаружили более 14 схронов с оружием, которые могли быть использованы для диверсионной деятельности противника.

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