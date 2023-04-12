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Шадаев заявил, что реестр воинского учета могут запустить не раньше осеннего призыва

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Минцифры РФ разрабатывает реестр воинского учета в соответствии с заданием Минобороны России, а что касается сроков его запуска, то они будут определены после принятия закона. Об этом сообщил 12 апреля глава Минцифры Максут Шадаев.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — отметил министр в Telegram-чате ведомства.

Как пояснил Шадаев, после создания реестра граждане всегда смогут проверить на портале «Госуслуги», в каком военкомате они стоят на учете и имеют ли право на отсрочку по предусмотренным основаниям.

«Все данные будут автоматически обновляться в личном кабинете — если вдруг этого не произошло и необходимых сведений на портале нет, через «Госуслуги» можно подать заявление на уточнение своих данных», — прокомментировал министр.

Также уточняется, что с гражданина после создания электронного реестра снимается обязанность самостоятельно информировать военкоматы об изменении своего семейного положения, образования, места работы, адреса проживания и других обстоятельствах. А в случае если потеряно приписное свидетельство, он сможет воспользоваться цифровой копией.

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При этом если у мужчины есть право на отсрочку, то он не получит повестку, так как его данные будут исключены из реестра уже на этапе формирования списка повесток. Со своей стороны Минцифры обязуется защищать каждого, кто подтвердил свое право на отсрочку, находясь в контакте со всеми региональными призывными комиссиями.

«Любое решение военкомата или призывной комиссии можно обжаловать в досудебном порядке через «Госуслуги». Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном порядке. Работодатель в электронном виде сможет просто и удобно подтверждать выполнение своей обязанности по ведению воинского учета — представляя ежегодно соответствующий отчет в военкомат», — добавил Шадаев.

Закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках был принят Госдумой 11 апреля. Как подчеркнул председатель комитета ГД по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не планируют обсуждать новую волну мобилизации. Что касается нового способа рассылки повесток, представитель Кремля отметил, что в настоящее время только ведется работа над законопроектом.

25 ноября прошлого года российский президент Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

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