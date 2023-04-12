Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ назвали утечку документов США возможным фейком
Мир
Захарова связала утечку материалов Пентагона с приближением выборов в США
Мир
В Сербии назвали ложью данные о поставках оружия Украине
Общество
Власти назвали фейком сообщения о падении неопознанного объекта на Урале
Мир
Страны Восточной Европы начали искать способы отказа от поставок урана из России
Общество
В Крыму отказались от проведения парадов Победы в этом году
Общество
МЧС сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы из-за тумана
Армия
В ЛНР сообщили о переброске до 2 тыс. боевиков ВСУ на купянское направление
Экономика
«ИКС Холдинг» подвел итоги финансового года
Мир
Крупный лесной пожар вспыхнул на северо-востоке США
Мир
В США обнаружили тела барабанщика группы Lotus и его сына
Мир
В США заподозрили СБУ в попытке подрыва российского А-50 в Белоруссии
Общество
МВД начнет проверки отказавшихся от гражданства Украины россиян
Сюжет:

Захарова связала утечку материалов Пентагона с приближением выборов в США

Захарова: утечка материалов Пентагона произошла на фоне приближения выборов президента США
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утечка секретных материалов Пентагона может быть связана с приближением выборов президента США, которые состоятся в 2024 году. Об этом 12 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что в этот период можно ожидать еще многого, исходя из опыта прошлых лет.

«У Тютчева есть прекрасное стихотворение, одно из самых известных: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора». Вот в американской политической жизни есть, может, не очень короткая, но явно дивная пора. Она называется «предвыборная», — сыронизировала дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что «дивиться» в предвыборную пору в США можно безгранично.

«Будет много всего чудного, но только не в хорошем смысле этого слова, а именно вот в таком, когда какая-то будет мистификация и будут совершенно необычные и необъяснимые случаи», — добавила официальный представитель МИДа.

Власть неимущий: клан Кеннеди хочет вернуться в Белый дом в 2024-м
Эксперты оценили шансы нового кандидата от демократов стать президентом США

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. Агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

После, 10 апреля, президент США Джо Байден сказал, что планирует во второй раз предложить свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году.

На следующий день бывший американский лидер Дональд Трамп отметил, что сомневается в том, что действующий глава государства Джо Байден переизберется в 2024 году. Кроме того, он заявил, что с Байденом «что-то не так».

Кроме того, 6 апреля, американист Юрий Рогулев прокомментировал «Известиям» информацию CNN о том, что племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди – младший подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Как отметил эксперт, известная фамилия открывает двери в политику, но не в президенты. По словам Рогулева, Кеннеди-младший не самый популярный американский политик.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023