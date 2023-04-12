Захарова связала утечку материалов Пентагона с приближением выборов в США

Утечка секретных материалов Пентагона может быть связана с приближением выборов президента США, которые состоятся в 2024 году. Об этом 12 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что в этот период можно ожидать еще многого, исходя из опыта прошлых лет.

«У Тютчева есть прекрасное стихотворение, одно из самых известных: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора». Вот в американской политической жизни есть, может, не очень короткая, но явно дивная пора. Она называется «предвыборная», — сыронизировала дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что «дивиться» в предвыборную пору в США можно безгранично.

«Будет много всего чудного, но только не в хорошем смысле этого слова, а именно вот в таком, когда какая-то будет мистификация и будут совершенно необычные и необъяснимые случаи», — добавила официальный представитель МИДа.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. Агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

После, 10 апреля, президент США Джо Байден сказал, что планирует во второй раз предложить свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году.

На следующий день бывший американский лидер Дональд Трамп отметил, что сомневается в том, что действующий глава государства Джо Байден переизберется в 2024 году. Кроме того, он заявил, что с Байденом «что-то не так».

Кроме того, 6 апреля, американист Юрий Рогулев прокомментировал «Известиям» информацию CNN о том, что племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди – младший подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Как отметил эксперт, известная фамилия открывает двери в политику, но не в президенты. По словам Рогулева, Кеннеди-младший не самый популярный американский политик.