Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти назвали фейком сообщения о падении неопознанного объекта на Урале
Мир
Страны Восточной Европы начали искать способы отказа от поставок урана из России
Общество
В Крыму отказались от проведения парадов Победы в этом году
Общество
МЧС сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы из-за тумана
Армия
В ЛНР сообщили о переброске до 2 тыс. боевиков ВСУ на купянское направление
Экономика
«ИКС Холдинг» подвел итоги финансового года
Мир
Крупный лесной пожар вспыхнул на северо-востоке США
Мир
В США обнаружили тела барабанщика группы Lotus и его сына
Мир
В США заподозрили СБУ в попытке подрыва российского А-50 в Белоруссии
Общество
МВД начнет проверки отказавшихся от гражданства Украины россиян
Авто
Городские кроссоверы «Москвич 3» появились в такси
Мир
ВСУ обвинили в перевозке оружия в машинах с эмблемой Красного Креста
Мир
США уличили Венгрию в антиамериканской риторике
Сюжет:

В «Роскосмосе» сообщили о переговорах по полетам иностранцев в космос

Гендиректор «Роскосмоса» Борисов сообщил о переговорах со странами по полетам иностранцев в космос
0
Фото: ТАСС/ГК «Роскосмос»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роскосмос» ведет переговоры с рядом стран по поводу полетов иностранцев в космос, рассказал 12 апреля гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

«О результатах вы узнаете после достижения договоренностей и заключения контрактов», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

При этом Борисов не уточнил, с какими именно государствами проходят переговоры.

«Если вы хотите стать миллионером, то вам точно не в космонавты»
Герой России Евгений Тарелкин — об адреналиновой зависимости, съемках кино на МКС, чаепитии с Путиным и голодных американцах

10 апреля первый замгендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов отметил, что руководство государственной корпорации придерживается позиции о космосе вне политики, в связи с этим готово расширять сотрудничество с американским космическим агентством NASA. Это относится в том числе и к перекрестным полетам США и РФ на МКС, подчеркнул он.

4 марта инженер NASA Джон Пози заявил, что США и Россия регулярно проводят совместные обсуждения вопросов, связанных с безопасностью космических кораблей.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Позже, 5 октября того же года, американская сторона заявила о желании продлить программу.

Помимо совместных полетов в 2022 и 2023 годах соглашение предусматривает также по одному старту российских и американских кораблей с международными экипажами в 2024 году. Также сообщалось, что по итогам реализации соглашения оно может быть продлено.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023