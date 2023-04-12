В «Роскосмосе» сообщили о переговорах по полетам иностранцев в космос
«Роскосмос» ведет переговоры с рядом стран по поводу полетов иностранцев в космос, рассказал 12 апреля гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
«О результатах вы узнаете после достижения договоренностей и заключения контрактов», — подчеркнул глава «Роскосмоса».
При этом Борисов не уточнил, с какими именно государствами проходят переговоры.
10 апреля первый замгендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов отметил, что руководство государственной корпорации придерживается позиции о космосе вне политики, в связи с этим готово расширять сотрудничество с американским космическим агентством NASA. Это относится в том числе и к перекрестным полетам США и РФ на МКС, подчеркнул он.
4 марта инженер NASA Джон Пози заявил, что США и Россия регулярно проводят совместные обсуждения вопросов, связанных с безопасностью космических кораблей.
В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Позже, 5 октября того же года, американская сторона заявила о желании продлить программу.
Помимо совместных полетов в 2022 и 2023 годах соглашение предусматривает также по одному старту российских и американских кораблей с международными экипажами в 2024 году. Также сообщалось, что по итогам реализации соглашения оно может быть продлено.