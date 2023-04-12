Житель Саратовской области отдал мошенникам более 1 млн рублей

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Энгельса. Потерпевший лишился более 1,06 млн рублей.

По словам мужчины, с ним связалась незнакомка, которая представилась сотрудницей уголовного розыска. Она заявила, что на имя потерпевшего кто-то якобы пытается оформить кредит. Чтобы «предотвратить» операцию, женщина убедила жителя Энгельса оформить собственный заем и перевести средства на безопасные счета. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Мужчина выполнил инструкции, оформил кредит почти на 1,063 млн рублей и осуществил переводы. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В Самаре пенсионер 1949 года рождения лишился из-за мошенников 1 млн рублей. Злоумышленники звонили потерпевшему от имени банка и рекомендовали перевести накопления на «безопасный» счет.