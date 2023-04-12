Власти назвали фейком сообщения о падении неопознанного объекта на Урале

Сообщения о падении неопознанного объекта в городе Богданович Свердловской области не соответствуют действительности. Об этом заявил в среду, 12 апреля, глава города Олег Нейфельд.

В ночь на среду в Сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение в Богдановиче похожего на метеорит объекта, затем были опубликованы и фотографии, при этом сообщалось, что это НЛО, приземлившийся в карьере недалеко от города.

«Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. <…> Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — всё спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать», — написал Нейфельд на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В начале марта в Ленинградской области в полицию поступило почти 10 сообщений от граждан о неопознанном летающем объекте. Местные жители рассказали, что видели непонятный шар сразу в нескольких местах: в Сосновом Бору, Громово, Выборге, деревне Большое Горлово. Позднее выяснилось, что «НЛО» оказался метеозондом.