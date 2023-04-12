Более 330 владельцев оружия проверили в Тамбовской области в сезон охоты
Сотрудники Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» в связи с началом сезона охоты в Тамбовской области. За три дня оперативники выявили более 20 нарушений.
Всего удалось проверить уже более 330 владельцев оружия. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». У граждан изъяли 35 единиц оружия и аннулировали свыше 20 лицензий.
Аналогичные проверки проведут в регионе в августе. Сотрудники Росгвардии напоминают тамбовчанам, что за добровольную сдачу незарегистрированных боеприпасов граждане освобождаются от уголовной ответственности и могут получить вознаграждение.
В Якутии с начала 2023 года у граждан изъяли более 1,2 тыс. единиц оружия. Всего проведено более 8 тыс. проверок, составлено порядка 1 тыс. протоколов об административных правонарушениях.