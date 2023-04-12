Мужчина погиб при пожаре около фермы в Татарстане
Тело мужчины обнаружили при разборе конструкций сгоревшего дома охранника около фермы в Татарстане. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на информацию МЧС.
Пожар произошел ночью в селе Кама-Исмагилово в Альметьевском районе. Огонь охватил дом охраны возле фермы крупного рогатого скота. Ликвидировать горение удалось в течение часа.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. При разборе дома обнаружено тело 48-летнего мужчины.
11 апреля сообщалось о пожаре в жилом доме в Колпнянском районе Орловской области. В здании выгорела кухня. Пожарные обнаружили в помещении погибшую женщину 1950 года рождения.