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Премьер Украины Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже летом

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 11 апреля, сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться летом.

Киев не чувствует давления со стороны дружественных стран Запада. «Друзья и партнеры» понимают важность того, что армия Украины должна быть полностью готова к контрнаступлению, заявил Шмыгаль в интервью The Hill.

Премьер-министр также высказал свое мнение по поводу информации об утечке американских секретных материалов, в которых содержатся данные об украинском вооружении и говорится, что в Киеве есть нехватка боеприпасов ПВО.

«Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать (контрнаступление. — Ред.). Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника», — сказал Шмыгаль.

По данным издания, премьер-министр Украины готовится принять участие в весеннем заседании Международного валютно-финансового комитета и совместного комитета по развитию МВФ и Всемирного банка. Согласно сообщению, он собирается добиться большей экономической поддержки для своей страны.

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Ранее, 11 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления.

Как заявил «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. С помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал украинских вооруженных сил.

До этого, 7 апреля, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь. Россия готова к любым вызовам со стороны врага, отметил он.

В свою очередь, 7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели. Он также отметил, что Соединенные Штаты Америки совместно с другими странами обязались оказывать поддержку Украине, в том числе и в контрнаступлении.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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