Детский сад построят на месте расселенных домов в Томске

Мэрия Томска намерена построить детский сад на месте расселенных деревянных домов по улицам Красноармейской и Гоголя. Разработка проекта будет профинансирована из городского бюджета.

Информация о планах по благоустройству квартала появилась в 2019 году. Власти планировали преобразовать территорию, ограниченную улицами Красноармейской, Гоголя, Фрунзе и Нечевским переулком. После этого в двух домах на Красноармейской произошли пожары. 10 апреля 2023 года зарегистрировано еще четыре пожара в расселенных домах.

Средства на преобразование квартала уже заложены в городском бюджете. В 2023 году будет разработана проектная документация. Предполагается, что строительство удастся начать в 2024 году, пишет РИА «Томск».

Ранее сообщалось, что в Волгограде власти определили подрядчика, который займется сносом пяти расселенных домов на юге города. Бывшие жильцы получили новые квартиры или денежные компенсации.