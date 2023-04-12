Крематорий появился на генеральном плане Бийска

Дума Бийска (Алтайский край) приняла генеральный план города, на котором значится крематорий. Его появление позволит решить проблему с дефицитом мест для захоронений.

По данным altapress.ru, на Северном кладбище земли для захоронений хватит до осени, если не будет резкого роста смертности. Есть возможность расширения территорий Северного и Нагорного кладбищ. Остальные погосты расширить нельзя, так как они находятся в зоне городских лесов.

Власти Бийска не раз обсуждали вопрос со строительством крематория, отмечая при этом высокую стоимость и низкий спрос на услуги. Предполагается, что открытие крематория всё же позволит прекратить захоронения на старых, закрытых кладбищах.

В конце декабря появилась информация о строительстве крематория в Казани. Стоимость проекта оценивается в 180 млн рублей. Предполагается, что учреждение окупится за семь лет.