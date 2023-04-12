Новый температурный рекорд зарегистрировали синоптики в Пскове

Новый температурный рекорд установлен в Пскове 11 апреля. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на правительство региона.

Максимальная температура в течение суток составила +19,3 градуса. Прежний рекорд для этой даты действовал в Пскове с 2002 года, когда воздух прогрелся до +18 градусов.

12 апреля температура воздуха может повыситься до +20 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков, пишет Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что на территории Владивостока в марте было зарегистрировано четыре температурных рекорда. В отдельные периоды воздух прогревался на 7–10 градусов больше нормы. Прежние рекорды были установлены с 1938 по 1942 год. Разрушение ледового покрова началось на 8–14 дней раньше обычных сроков.