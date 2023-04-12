Ранний нерест спрогнозировали ученые в водоемах Татарстана

Нерест может начаться раньше привычных сроков в Татарстане в 2023 году. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на замруководителя Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Юрия Северова.

Ожидается, что щуки, окуни, язи и жерехи начнут нереститься в последнюю неделю апреля. Согласно многолетним наблюдениям, обычно начало нереста приходится на первую декаду мая. Если нерест пройдет эффективно, то рыбы появятся в водохранилищах раньше. Это повысит выживаемость популяции зимой.

Следующими нерестятся синцы и лещи, а при прогревании воды — караси, сазаны и сомы. Судаки и берши обычно нерестятся в первой декаде мая в глубоких водах.

Ранее сообщалось, что в связи с нерестом запрет на рыбную ловлю введут в Удмуртии с 25 апреля. Ограничение будет действовать до 5 июня.