МЧС сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы из-за тумана

Движение на Керченской паромной переправе, соединяющей Краснодарский край с Крымом, было временно прекращено из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в среду, 12 апреля, в пресс-службе МЧС по Крыму.

Там уточнили, что работа морского порта приостанавливалась, в частности, из-за сильного тумана.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС по республике.

Позднее в ведомстве сообщили, что движение паромов восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

До этого, вечером 10 апреля, работа переправы приостанавливалась из-за сильного ветра.

Керченская паромная переправа соединяет Краснодарский край и Крым. Через нее проходит перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, в связи с ремонтными работами на Крымском мосту, пострадавшем в результате теракта в октябре 2022 года.