В ЛНР сообщили о переброске до 2 тыс. боевиков ВСУ на купянское направление
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило до 2 тыс. боевиков и военную технику на купянское направление. Об этом заявил в среду, 12 апреля, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Кисловка наблюдается сосредоточение военной техники и живой силы противника. Развернуты полевые кухни, а также палатки для проживания личного состава. По предварительным данным, численность личного состава составляет порядка трех батальонно-тактических групп», — сказал он ТАСС.
Днем ранее Марочко сообщил, что в прифронтовых населенных пунктах на купянском направлении украинские спецслужбы участили проведение рейдов по домам мирных жителей с опросами о наличии родственников в новых регионах России. По его словам, рейды проводятся сотрудниками министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.
До этого, 6 апреля, разведчики Западного военного округа (ЗВО) рассказали, что на купянском направлении иностранные наемники ВСУ в ходе спецоперации стали применять тактику боевого разведдозора. По словам одного из военнослужащих, если раньше наемников замечали в разведгруппах, то сейчас они стали действовать более активно.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.