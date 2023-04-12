Крупный лесной пожар вспыхнул на северо-востоке США

Огонь распространился по лесному массиву возле поселения Манчестер Тауншип в Нью-Джерси (США). Об этом в ночь на среду, 12 апреля, сообщает лесопожарная служба штата.

Согласно последней информации, площадь возгорания достигает 500 акров (более 2 млн кв. м). Спецслужбы приступили к тушению огня и локализовали 10% пожара. В настоящий момент часть дорог в районе, где бушует стихия, перекрыта. В ближайших населенных пунктах организована эвакуация.

Отмечается, что на апрель приходится пик сезона лесных пожаров в Нью-Джерси. Спасатели напоминают жителям штата о запрете на использование дронов в этот период, поскольку гражданские беспилотники мешают борьбе с огнем.

В начале февраля масштабные лесные пожары охватили территорию Чили. По данным властей, за неделю от огня пострадало больше земель, чем в среднем за год. В этот период по всей стране фиксировались сотни очагов возгорания. Глава государства Габриэль Борич был вынужден объявить чрезвычайное положение в наиболее пострадавших регионах.

Кроме того, сообщалось о 22 погибших в результате стихии. Более 500 человек пострадали, также многие были вынуждены в срочном порядке эвакуироваться.