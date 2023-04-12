В США обнаружили тела барабанщика группы Lotus и его сына
В США после трехнедельных поисков обнаружили тела барабанщика музыкальной группы Lotus 47-летнего Чака Морриса и его 20-летнего сына Чарли. Об этом 10 апреля сообщило издание ET.
«Мы искренне сочувствуем семье Чака и Чарли Моррисов. И сегодня мы благодарны спасателям за то, что можем помочь закрыть дело», — указано в заявлении полиции округа Бентон.
Музыкант со своим сыном пропали 16 марта во время сплава на каяках на водохранилище в штате Арканзас. Спустя несколько дней они были объявлены в розыск.
Их тела нашли при помощи специальных глубоководных аппаратов. Спасатели отметили, что мужчинам было бы трудно выжить, поскольку вода в данное время слишком холодная.
Причины трагедии пока неизвестны.
Lotus — многожанровая американская группа, основанная в 1999 году. Чак Моррис присоединился к коллективу в 2001-м.