«Манчестер Сити» разгромил мюнхенцев в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» 11 апреля обыграл германскую «Баварию» со счетом 3:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, продлив тем самым победную серию до девяти матчей.

В домашнем для англичан матче на поле отличился игрок «Манчестер Сити» Родри, забив с дальней дистанции в девятку ворот Янна Зоммера, а также Бернарду Силва, который забил на 70-й минуте, и Эрлин Холанн, забивший на 77-й.

Ответный матч четвертьфинала состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22:00.

«Манчестер Сити» до этого, 15 марта, победил «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, обеспечив таким образом выход в четвертьфинал.

Также в тот день итальянский «Наполи» одержал громкую победу над немецким клубом «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 12 апреля «Наполи» в гостях сыграет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».