В США заподозрили СБУ в попытке подрыва российского А-50 в Белоруссии

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила доказательства причастности своих сотрудников к попытке взрыва российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 в Белоруссии. Об этом 10 апреля сообщило издание The Economist со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона.

Отмечается, что украинские агенты, которые причастны к инциденту на аэродроме Мачулищи, действовали вопреки приказам. При этом власти Украины и СБУ не догадывались о планах сотрудников спецслужбы.

Согласно документам, Вашингтону стало известно о подробностях инцидента благодаря радиоэлектронной разведке. Кроме того, оценка атаки дрона на российский самолет находится под грифом «совершенно секретно».

Ранее, 26 февраля, ряд белорусских оппозиционных Telegram-каналов сообщили о якобы повреждении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в Мачулищах в результате атаки беспилотника. Белорусская сторона первоначально опровергла данные сообщения.

1 марта минобороны Белоруссии опубликовало видео с самолетом А-50. На кадрах видно, что на воздушном судне нет никаких повреждений.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании на белорусской территории украинского террориста, причастного к попытке диверсии в отношении самолета А-50, также задержаны его пособники. По словам Лукашенко, диверсант был завербован СБУ еще в 2014 году.

В тот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атаку на самолет ДРЛО А-50 совершили «местные партизаны».

Позднее, 31 марта, Лукашенко заявил, что в Белоруссии задержаны 30 лиц, причастных к теракту с самолетом А-50 на аэродроме Мачулищи.

А-50 используется для осуществления контроля воздушного пространства, в котором действует авиация, выявления целей, координирования и направления боевых самолетов. С его помощью можно отслеживать не только воздушные, но и наземные цели.