В Херсонской области готовы к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 апреля заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Всё же думаю, что они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — приводит его слова «РИА Новости».

Сальдо отметил, что власти Киева открыли новую страницу в военном деле, заранее громко объявив о своих оперативных планах.

Он выразил мнение, что по-другому киевский режим не может, поскольку «система государственного управления построена на пиаре». Также Вашингтон торопит с наступлением, чтобы повысить рейтинг «своих провалившихся политических руководителей». Сальдо подчеркнул, что Киев боится и затягивает исполнение приказа, подменяя действия словами.

Ранее, 11 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. По его словам, Киев не чувствует давления со стороны Запада относительно проведения контрнаступления, поскольку западные «друзья» понимают важность полноценной подготовки украинской армии.

Как сообщил «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. С помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал ВСУ. У украинских боевиков мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, недостаточно личного состава.

Также бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев сказал, что украинские боевики не смогут провести эффективное контрнаступление, поскольку у них не хватит живой силы.

10 апреля глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены. Также американская сторона, поставляющая вооружение, тревожится не только по поводу средств ПВО, но и из-за сокращения у украинских боевиков артиллерийских запасов, которые могут закончиться, как следует из прогнозов, за несколько дней.

Накануне подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поделился мнением, что Украину ждет поражение в конфликте даже в случае успешного контрнаступления. Он отметил, что Киев почти исчерпал все свои мобилизационные резервы, а с началом наступления потеряет еще больше своих обученных и опытных военных.

7 апреля Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь. Россия готова к любым вызовам со стороны врага, отметил он.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что план контрнаступления ВСУ курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечается, что Украина рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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