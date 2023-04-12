Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Саратовской области
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем на федеральной трассе в Петровском районе Саратовской области. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.
Авария произошла в районе деревни Тарумовка. Легковушка Volkswagen Polo столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Crafter. Водитель первого автомобиля скончался на месте.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные получили среднюю степень тяжести.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее в этот день пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами под Тулой. ДТП произошло на 310-м км трассы М-4 «Дон».