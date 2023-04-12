Украинские военные летом 2022 года перевозили оружие на транспортных средствах с эмблемами Международного Комитета Красного Креста. Об этом в среду, 12 апреля, рассказала «РИА Новости» жительница Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Летом, когда к нам возили хлеб, мы постоянно ходили на соседнюю улицу — там располагались украинские военные. И то, что меня всегда возмущало, — это полное нарушение международного гуманитарного права. Медперсонал, и то с разрешения, может использовать символику Красного Креста. А украинские военные ее использовали просто так, для перевоза оружия, они приезжали, выгружались», — рассказала она.

Женщина отметила, что побоялась сделать замечание военным, хотя их действия ее возмутили.

Она добавила, что оружие и продукты боевики ВСУ перевозили и в медицинских машинах, и в гражданских со знаком Красного Креста.

Ранее, 11 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что административные здания в Артемовске взяты под контроль ВС России.

Он добавил, что в западной части города подразделения украинских боевиков всё еще остаются. При этом, уточнил он, отступать им некуда и нужно сдаваться в плен, поскольку в этом районе работают заградотряды.

В тот же день о взятии под контроль более 80% Артемовска сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он добавил, что неосвобожденной осталась часть жилых районов, где под домами проведены тоннели.

Также 11 апреля сообщалось, что украинские командиры с начала апреля требуют от руководства предоставления «коридора безопасности» и артиллерийской поддержки, чтобы отойти из Артемовска. Подразделения 3-й бригады оперативного назначения украинской Нацгвардии, а также части 53-й и 93-й механизированных бригад фактически заперты в городе из-за работы российской армии, сообщает «Военная хроника».

До этого, 7 апреля, источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинскими войсками.

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