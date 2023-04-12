Суд в США приговорил россиянина Дубникова к уже отбытому тюремному сроку и штрафу

Окружной суд штата Орегон (США) во вторник, 11 апреля, приговорил гражданина РФ Дениса Дубникова к тюремному сроку, который тот уже отбыл. Это следует из текста приговора по делу об участии в сговоре с целью отмывания денег.

В документе отмечается, что подсудимый обязан соблюдать особые условия надзора: регулярно отмечаться в полиции, сдавать анализы на наркотики и добровольно предоставлять по запросу властей Штатов образцы своего ДНК. Кроме того, россиянину назначили штраф в размере $10 тыс. Ранее Дубников согласился сотрудничать со следствием и признал свою ответственность по одному пункту обвинения.

Денис Дубников является сооснователем группы криптообменников Coyotes — EGG CASH. 13 ноября 2021 года он был задержан в Амстердаме по требованию Вашингтона. Мужчину обвинили в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников.

По словам юриста Аркадия Буха, представляющего интересы бизнесмена в суде, его клиенту было отказано во въезде в Мексику, поэтому он был направлен в Амстердам, где его задержали. Адвокат подчеркивает, что Дубников «ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

21 декабря 2021 года пресс-секретарь прокуратуры Северная Голландия Илзе де Хейр сообщила, что Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям.

17 августа 2022 года американский минюст сообщил об экстрадиции Дубникова в Соединенные Штаты Америки, где ему грозит до 20 лет тюрьмы.

После экстрадиции Дубников был освобожден из-под стражи до вынесения приговора. При этом он должен был не совершать правонарушений, не выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, а также являться на все заседания суда по делу. Также Дубников обязан докладывать о смене места пребывания и телефонного номера, сдать властям паспорта и иные документы, необходимые для выезда за границу.