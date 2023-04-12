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США уличили Венгрию в антиамериканской риторике

WSJ: Орбан назвал США противником, Вашингтон счел это антиамериканской риторикой
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Emmanuele Contini
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал США одним из трех основных противников его политической партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», что лишь подчеркивает глубину давнего раскола между Вашингтоном и членом НАТО. Об этом 11 апреля пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на оказавшиеся в публичном доступе в Сети секретные американские материалы.

Отмечается, что, согласно документам, заявление было сделано Орбаном на политическом совещании в феврале.

«В обновленной разведывательной информации ЦРУ, датированной 2 марта, говорится, что включение господином Орбаном США в качестве главного противника на совещании по политической стратегии 22 февраля «представляет собой эскалацию уровня антиамериканской риторики», — говорится в материале издания.

Также венгерский премьер-министр, добавил автор статьи, назвал еще двух главных противников своей партии. Однако уточняющих данных не приводится.

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Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Ранее в этот день глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, отвечая на вопрос журналистов относительно разницы между отношениями Будапешта с Вашингтоном и Москвой, сказал, что экономические связи Венгрии с Россией шире ввиду исторических причин.

5 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает никакие решения НАТО, которые могут спровоцировать прямой конфликт Североатлантического альянса с Россией.

До этого, 9 марта, премьер-министр Венгрии заявил, что восстановление отношений между Россией и Европой после окончания конфликта на Украине необходимо, однако «далеко от реальности». И хотя поддержание связи с РФ важно для Венгрии, ей придется подстраиваться под новую геополитическую реальность.

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