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«Манчестер Сити» продлил победную серию до 9 матчей

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Футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил победную серию до девяти матчей. Англичане разгромили «Баварию» в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:0.

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Лейпцигом» 22 февраля. Счет в матче был 1:1. С тех пор у них девять побед подряд. Общий счет — 34:3.

15 апреля «Манчестер Сити» сыграет с «Лестером» в Английской премьер-лиге. Ответный матч против «Баварии» состоится 19 апреля.

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Ранее, 15 марта, «Манчестер Сити» одержал победу над «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:0. В составе «Манчестер Сити» пента-трик оформил форвард Эрлин Холанн. Также голами отметились полузащитники Илкай Гюндоган и Кевин де Брейне.

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