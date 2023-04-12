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Врач назвала настораживающие причины неукротимой тяги к сладкому

Врач Никулина: тяга к сладкому возможна из-за проблем с поджелудочной и дисбактериоза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач-терапевт, нутрициолог, руководитель кафедры Интегративные технологии здоровья Академии социальных технологий Ирина Никулина 12 апреля рассказала, что непреодолимое желание съесть сладкое может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что в первую очередь стоит обратить внимание на уровень сахара в крови. За него отвечает поджелудочная железа, которая вырабатывает инсулин, который регулирует уровень глюкозы в крови.

Никулина подчеркнула, что при постоянном употреблении сахара и выработке инсулина клетки теряют чувствительность к нему. В результате глюкоза поступает в клетки в недостаточном количестве, они начинают «голодать» и «уставать». Человек чувствует вялость, может испытывать головокружения и непреодолимое желание срочно съесть сладкое или любое быстрые углеводы, даже будучи сытым.

«В таком случае следует обратиться к специалисту и проверить уровень глюкозы и инсулина, выровнять диету и убрать перекусы, которые постоянно провоцируют пики инсулина», — посоветовала врач.

Также причиной тяги к сладкому может является дисбактериоз кишечника. К сахару неравнодушны условно-патогенные организмы. Если они в избыточном количестве обитают в организме человека, его может тянуть на сладкое. Поскольку этого требует голодающая микробиота кишечника. Врач рекомендовала в этом случае провериться у специалиста. Он может назначить анализы и в случае необходимости решит проблему путем нормализации микробиоты кишечника.

Помимо этого, непреодолимое желание сладкого может быть вызвано недостатком важных элементов в организме, например, хрома. Он активно участвует в углеводном обмене, способствуя восприимчивости клеток к инсулину.

Никулина объяснила, что стресс также может быть причиной тяги к сладкому. Гормоны стресса повышают чувство голода и тягу к высококалорийным продуктам. Поэтому для контроля аппетита необходимо бороться со стрессом. В этом могут помочь дыхательные практики, медитация, а также фито- и гомеопатические препараты.

Кроме того, врач добавила, что недостаток сна также лежит в основе повышенной концентрации гормона голода — грелина, который может быть причиной тяги к сладкому.

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Ранее, 13 марта, диетолог и эксперт по спортивному питанию Джесс Хиллард перечислила главные признаки, которые указывают на необходимость ограничить употребление сладостей. Среди основных тревожных сигналов она назвала постоянное чувство голода, частую смену настроения, гормональные сбои, проблемы со сном, чувство апатии и усталость, а также акне на коже лица.

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