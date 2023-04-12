ВС РФ уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

Российские силы в Запорожской области ликвидировали два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 12 апреля начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев.

«Силами и средствами воздушной разведки в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Луговское вскрыты и огнем артиллерии уничтожены два опорных пункта противника», — приводит его слова «РИА Новости».

Гордеев уточнил, что уничтожено до 10 украинских боевиков. Кроме того, он рассказал об успешном выполнении боевого задания мотострелковым подразделением группировки «Восток» на это же направлении, бойцы которого уничтожили пикап и трех боевиков мобильной огневой группы ВСУ.

Также расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил украинский беспилотник «Лелека». Огнем из стрелкового оружия сбиты два беспилотника типа «Крыло», добавил начальник пресс-центра.

Российский комплекс «Зоопарк» обнаружил гаубицу и самоходную установку «Акация» противника в районе населенного пункта Чаривное, которые были уничтожены и расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гиацинт-С».

Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» на южно-донецком направлении сбиты два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, сказал Гордеев.

Днем ранее командир подразделения российских военнослужащих рассказал, что расчеты противовоздушной обороны (ПВО) РФ в Запорожской области за месяц поразили более 10 воздушных целей. Баллистические цели, такие как HIMARS и «Ольха», уточнил он.

Активность ВСУ на запорожском направлении в последнее время снизилась, заявил военнослужащий.

Кроме того, 11 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что на донецком направлении в районе населенного пункта Парасковиевка артиллерийским подразделением мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожены танк и два минометных расчета ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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