Реклама
Прямой эфир
Авто
Производство седана «Москвич 6» начнется в июле-августе 2023 года
Наука и техника
Первую в истории России миссию на Венеру запустят после 2030 года
Мир
Кандидат в президенты Турции выступил за увеличение товарооборота с РФ
Мир
Трамп отказался комментировать роль США в подрыве «Северных потоков»
Мир
Трамп усомнился в способности Байдена переизбраться в 2024 году
Общество
В школе искусств в Рубежном прятались почти 300 человек при обстрелах ВСУ
Мир
В Китае призвали Зеленского согласиться на мирные переговоры
Армия
ВС России получат первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»
Мир
Суд в США приговорил Дубникова к уже отбытому тюремному сроку и штрафу
Мир
Блинкен заявил о намерении посетить Китай при подходящих условиях
Мир
The Guardian выяснила национальность большинства спецназовцев на Украине
Мир
Политолог предрек эскалацию в случае отправки военных США на Украину
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского изменить политику или уйти в отставку
Сюжет:

Трамп отказался комментировать роль США в подрыве «Северных потоков»

0
Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент США Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу роли Вашингтона в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил телеканал Fox News.

«Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать», — заявил политик во время интервью.

Вместе с тем он решительно отверг версию о причастности Москвы. По словам Трампа, никакие аргументы не смогли убедить его в том, что РФ могла быть заинтересована в повреждении собственных газопроводов.

С газу на глаз: есть ли шансы у международного расследования взрывов СП
Россия призывает к коллективному поиску ответов, оппозиция в Германии предлагает создать спецкомиссию

Накануне американский журналист Сеймур Херш предположил, что изначально власти Штатов собирались шантажировать Россию подрывом «Северных потоков», чтобы не допустить проведения спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 5 апреля, Херш заявил, что у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США всегда есть прикрытие для тайных операций. По его словам, Вашингтон намеренно распространял фейки через СМИ о причастности к взрывам украинской яхты «Андромеда», чтобы отвести подозрения от администрации Джо Байдена.

3 апреля газета The Washington Post написала, что правоохранители также считают яхту возможной уловкой, призванной отвлечь от настоящих исполнителей диверсии. По информации источников, «Андромеда», вероятно, была не единственным судном, задействованным для организации терактов на газопроводах.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были выявлены в сентябре прошлого года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки. Российский президент Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023