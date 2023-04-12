Трамп отказался комментировать роль США в подрыве «Северных потоков»

Экс-президент США Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу роли Вашингтона в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил телеканал Fox News.

«Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать», — заявил политик во время интервью.

Вместе с тем он решительно отверг версию о причастности Москвы. По словам Трампа, никакие аргументы не смогли убедить его в том, что РФ могла быть заинтересована в повреждении собственных газопроводов.

Накануне американский журналист Сеймур Херш предположил, что изначально власти Штатов собирались шантажировать Россию подрывом «Северных потоков», чтобы не допустить проведения спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 5 апреля, Херш заявил, что у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США всегда есть прикрытие для тайных операций. По его словам, Вашингтон намеренно распространял фейки через СМИ о причастности к взрывам украинской яхты «Андромеда», чтобы отвести подозрения от администрации Джо Байдена.

3 апреля газета The Washington Post написала, что правоохранители также считают яхту возможной уловкой, призванной отвлечь от настоящих исполнителей диверсии. По информации источников, «Андромеда», вероятно, была не единственным судном, задействованным для организации терактов на газопроводах.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были выявлены в сентябре прошлого года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки. Российский президент Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.