Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае призвали Зеленского согласиться на мирные переговоры
Армия
ВС России получат первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»
Мир
Суд в США приговорил Дубникова к уже отбытому тюремному сроку и штрафу
Мир
Блинкен заявил о намерении посетить Китай при подходящих условиях
Мир
The Guardian выяснила национальность большинства спецназовцев на Украине
Мир
Политолог предрек эскалацию в случае отправки военных США на Украину
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского изменить политику или уйти в отставку
Общество
Матвиенко призвала пересмотреть оплату труда инженеров в сфере космоса
Мир
В Армении рассказали о состоянии раненых на границе с Азербайджаном
Мир
В Германии заявили о непонимании солдатами ВСУ цели битвы за Артемовск
Мир
Директор ЦРУ назвал крепким сотрудничество между Россией и Китаем
Мир
Глава МВФ Георгиева усомнилась в значимости конфликта на Украине
Мир
В США запланировали провести маневры в Южно-Китайском море в 2023 году
Сюжет:

В Китае призвали Зеленского согласиться на мирные переговоры

SCMP: Зеленский должен пойти на переговоры, пока он окончательно не потерял право голоса
0
Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина зря рассчитывает на поддержку западных стран, так как они могут оказаться не в состоянии ее обеспечить. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует согласиться на мирное урегулирование конфликта, пока он окончательно не потерял право голоса. Соответствующее мнение высказал обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани.

«Украинские лидеры должны проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние остатки их рычагов воздействия, и они не будут иметь права голоса в окончательном исходе конфликта и его последствиях», — отметил он.

С начала конфликта Киев ошибочно полагал, что ему необходимо улучшать свою позицию на переговорах с Россией, оттягивая время и полагаясь на обещания Запада относительно помощи. Теперь же Украина потеряла значительную часть территории, инфраструктуры, оборудования и рабочей силы. Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше стране потребуется реконструкции, которую западные страны едва ли будут в состоянии оплатить, указал Ковани.

Уже сейчас, уточнил он, производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи Украине.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
Экс-премьер Украины Николай Азаров — о возможности диалога Москвы и Киева, дальнейших поставках западного оружия и коррупции в стране

Как отметил 7 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, переговоры по урегулированию на Украине могут осуществляться только на основе учета российских интересов. Лавров подчеркнул, что Россия не раз говорила, что не отказывается от переговоров. В то же время заявления Запада по мирным переговорам России и Украины являются «нечистоплотным приемом», добавил он.

В этот же день председатель КНР Си Цзиньпин на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном в китайском городе Гуанчжоу отметил, что затягивание украинского кризиса вредит всем странам. Политическое урегулирование — единственно правильный выход из ситуации, сказал он.

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва не исключает возможности решения украинского конфликта мирным путем, однако решение должно быть принято с учетом изменения территориальных реалий. По его словам, любые переговоры с украинской стороной должны проводиться с учетом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области и Крым являются полноправными регионами РФ.

При этом 4 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023