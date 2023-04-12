В Китае призвали Зеленского согласиться на мирные переговоры

Украина зря рассчитывает на поддержку западных стран, так как они могут оказаться не в состоянии ее обеспечить. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует согласиться на мирное урегулирование конфликта, пока он окончательно не потерял право голоса. Соответствующее мнение высказал обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани.

«Украинские лидеры должны проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние остатки их рычагов воздействия, и они не будут иметь права голоса в окончательном исходе конфликта и его последствиях», — отметил он.

С начала конфликта Киев ошибочно полагал, что ему необходимо улучшать свою позицию на переговорах с Россией, оттягивая время и полагаясь на обещания Запада относительно помощи. Теперь же Украина потеряла значительную часть территории, инфраструктуры, оборудования и рабочей силы. Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше стране потребуется реконструкции, которую западные страны едва ли будут в состоянии оплатить, указал Ковани.

Уже сейчас, уточнил он, производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи Украине.

Как отметил 7 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, переговоры по урегулированию на Украине могут осуществляться только на основе учета российских интересов. Лавров подчеркнул, что Россия не раз говорила, что не отказывается от переговоров. В то же время заявления Запада по мирным переговорам России и Украины являются «нечистоплотным приемом», добавил он.

В этот же день председатель КНР Си Цзиньпин на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном в китайском городе Гуанчжоу отметил, что затягивание украинского кризиса вредит всем странам. Политическое урегулирование — единственно правильный выход из ситуации, сказал он.

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва не исключает возможности решения украинского конфликта мирным путем, однако решение должно быть принято с учетом изменения территориальных реалий. По его словам, любые переговоры с украинской стороной должны проводиться с учетом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области и Крым являются полноправными регионами РФ.

При этом 4 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.