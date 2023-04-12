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В школе искусств в Рубежном прятались почти 300 человек при обстрелах ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков 12 апреля показал школу искусств в Рубежном, которая была убежищем для сотен местных жителей во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам корреспондента, выпускники школы и преподаватели устраивали концерты в подвале.

«У нас нет убежища, но, когда начались военные действия, 25-го числа у нас в микрорайоне, то открыли убежище во второй школе, которая находится через футбольное поле. Но школа за три-четыре часа захлебнулась населением. Поэтому меня попросили открыть этот подвал», — рассказала директор Рубежанской школы искусств Елена Ганшина.

Как отметила Ганшина, она вошла «на работу» в 10 часов вечера 25 февраля 2022 года, но вышла оттуда только в 8 часов утра 14 мая. Всё это время она не выходила из здания школы искусств.

Местные жители жили в подвале школы, готовили на мангалах, а когда выходить на улицу стало невозможно, разжигали костер для приготовления пищи из подручных материалов в здании.

Ганшина назвала подвигом то, что мужчины ходили за водой, поскольку это было далеко, передвигаться приходилось под обстрелами.

Люди восстанавливали разрушенные стены, чтобы крыша здания не рухнула. Окна несущей стены даже заложили для поддержания конструкции.

Сотрудники школы накрывали оставшимися одеялами и покрывалами музыкальные инструменты, чтобы сохранить их в целости.

В настоящий момент в частично разрушенной школе искусств уже учатся дети. В основном удаленно, но некоторые всё же ходят на занятия, как раньше.

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Ранее, 8 апреля, Кильдибеков поделился кадрами из пекарни, которую в мае прошлого года в Рубежном открыла врач-рентгенолог Анастасия, когда в городе возникли проблемы с продуктами. Девушка рассказала, что работает в местной больнице, но, когда почти перестали привозить хлеб и другие продукты, она решила запустить производство. В настоящий момент пекарня выпускает по 1,5 тыс. буханок в день.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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