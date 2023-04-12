Появились кадры испытательного запуска баллистической ракеты

Министерство обороны РФ в среду, 12 апреля, показало запись с испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса.

Ранее в этот день сообщалось, что ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произвели запуск МБР с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Мероприятие было организовано для проверки перспективного боевого оснащения.

В результате учебная боевая часть МБР с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По данным Минобороны, испытания завершились успешно и подтвердили правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов.

Ранее, 29 марта, служащие РВСН приняли участие в командно-штабных тренировках по работе с подвижными грунтовыми комплексами «Ярс». Учения охватывали территории трех регионов. Помимо этого, бойцы отработали маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.

14 марта глава Минобороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Такое распоряжение он дал во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. По его словам, по отдельным новейшим образцам вооружения Россия превосходит не только сегодняшнего противника, но и вооруженные силы других стран.