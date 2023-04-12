Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае призвали Зеленского согласиться на мирные переговоры
Армия
ВС России получат первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»
Мир
Суд в США приговорил Дубникова к уже отбытому тюремному сроку и штрафу
Мир
Блинкен заявил о намерении посетить Китай при подходящих условиях
Мир
The Guardian выяснила национальность большинства спецназовцев на Украине
Мир
Политолог предрек эскалацию в случае отправки военных США на Украину
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского изменить политику или уйти в отставку
Общество
Матвиенко призвала пересмотреть оплату труда инженеров в сфере космоса
Мир
В Армении рассказали о состоянии раненых на границе с Азербайджаном
Мир
В Германии заявили о непонимании солдатами ВСУ цели битвы за Артемовск
Мир
Директор ЦРУ назвал крепким сотрудничество между Россией и Китаем
Мир
Глава МВФ Георгиева усомнилась в значимости конфликта на Украине
Мир
В США запланировали провести маневры в Южно-Китайском море в 2023 году

Боевая работа снайперов ВДВ

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023