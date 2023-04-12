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Сюжет:

В Германии заявили о непонимании солдатами ВСУ цели битвы за Артемовск

Bild: украинские военные не понимают, зачем они воюют в Артемовске
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Бельгийский журналист Ян Хумин, побывавший в Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщил, что украинские военные не понимают, зачем они там воюют. Об этом во вторник, 11 апреля, он написал в статье для немецкой газеты Bild.

«Только две оставшиеся дороги соединяют почти окруженный город с остальной территорией, которую контролируют украинцы. И в самом городе русские продвигаются вперед по улицам. Кажется, это лишь вопрос времени, когда они полностью возьмут Бахмут. <…> Многие (украинские боевики. — Ред.) задаются вопросом: зачем они сражаются в Бахмуте», — заявил он.

Журналист сообщил, что не встретил позитива среди украинских военных. Он описал их состояние, как напряженное и обеспокоенное.

Хумин добавил, что российские подразделения «медленно, но верно» побеждают в этом сражении.

Близкое окружение: установлен контроль над ж/д станцией Бахмут
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Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что административные здания в Артемовске взяты под контроль ВС России.

Он добавил, что в западной части города подразделения украинских боевиков всё еще остаются. При этом, уточнил он, отступать им некуда и нужно сдаваться в плен, поскольку в этом районе работают заградотряды.

В этот же день о взятии под контроль более 80% Артемовска сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он добавил, что неосвобожденной осталась часть жилых районов, где под домами проведены тоннели.

Также 11 апреля сообщалось, что украинские командиры с начала апреля требуют от руководства предоставления «коридора безопасности» и артиллерийской поддержки, чтобы отойти из Артемовска. Подразделения 3-й бригады оперативного назначения украинской Нацгвардии, а также части 53-й и 93-й механизированных бригад фактически заперты в городе из-за работы российской армии, сообщает «Военная хроника».

До этого, 7 апреля, источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинскими войсками.

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