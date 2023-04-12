В Армении рассказали о состоянии раненых на границе с Азербайджаном

Трое из шести военных, пострадавших на границе с Азербайджаном, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает министерство обороны Армении.

Отмечается, что остальные раненые чувствуют себя удовлетворительно.

Кроме того, в заявлении ведомства представлены актуальные сведения о происходящем на передовой. По состоянию на 00:50 (23:50 предыдущего дня мск) обстановка остается стабильной.

Накануне Ереван и Баку обменялись обвинениями в стрельбе в районе села Тех, находящегося между городами Горис и Лачин у границы Армении и Азербайджана. Сообщалось о гибели трех азербайджанских и четырех армянских военнослужащих.

В МИД Азербайджана обвинили Армению в незаинтересованности в мирном процессе. Дипломаты подчеркивают, что провокации Еревана, направленные против Баку, нарушают нормы и принципы международного права, а также территориальную целостность и суверенитет последнего.

В минобороны Армении, напротив, заявили, что ВС Азербайджана выступают провокаторами, тогда как армянские военные предпринимают ответные действия только для защиты.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.