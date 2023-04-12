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Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, без осадков и до 19 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 12 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +17…+19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4.

В Московской области днем ожидается от +14 до +19 градусов, ночью похолодает до +1.

Днем прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с, ночью — северо-восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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Ранее, 10 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание на 5–6 градусов по сравнению с серединой недели в столице к Пасхе.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жителей Москвы и Московской области преимущественно ждет теплая погода с температурой до +16 градусов, однако к концу недели ожидается похолодание.

До этого, 7 апреля, Вильфанд спрогнозировал потепление до +16…+18 градусов в Москве, что на 4–6 градусов выше нормы.

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