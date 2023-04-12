Чеченские силовики нейтрализовали участника преступной группировки

Одного из участников подпольной бандитской группировки нейтрализовали в Чечне. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он уточнил, что операция силовых структур по перехвату злоумышленника была успешно реализована минувшей ночью.

Изначально правоохранители получили информацию об участнике банды, который прибыл в республику из соседнего региона. Вычислив местонахождение преступника, силовики предложили ему сдаться добровольно, однако вооруженный мужчина попытался убежать.

В процессе побега он получил ранение и был задержан. В настоящий момент подозреваемый дает показания.

По словам Кадырова, участники операции сработали быстро и профессионально: никто из них не пострадал, а злоумышленник не успел предпринять действий, которые могли бы угрожать безопасности населения.

Ране, 6 апреля, контртеррористические мероприятия проходили в Ингушетии. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали радикалов в одном из домовладений, однако те открыли огонь. В результате погибли трое силовиков, еще восемь получили ранения.

На следующий день один из четырех преступников сдался правоохранителям, еще через день был задержан второй.