Реклама
Прямой эфир
Мир
В США запланировали провести маневры в Южно-Китайском море в 2023 году
Мир
Молдавский депутат выступил против вступления страны в НАТО
Мир
Премьер-министр Украины назвал сроки начала контрнаступления ВСУ
Мир
США пообещали разместить в Польше несколько тысяч военных
Экономика
Российские типографии стали закупать бумагу в Турции и Китае
Происшествия
Выброс на 8 тыс. м произошел на камчатском вулкане Шивелуч
Наука и техника
Новая российская орбитальная станция поможет осуществить полет на Луну
Мир
Зеленский одобрил увеличение оборонного бюджета Украины на $14,5 млрд
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в матче Лиги чемпионов
Мир
Израиль готов стать посредником на переговорах России и Украины
Мир
В ЕС заявили о поддержке идеи Макрона о «стратегической автономии» от США
Мир
Fox News узнал возможные источники утечки секретных бумаг Пентагона
Спорт
«Интер» обыграл «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Чеченские силовики нейтрализовали участника преступной группировки

0
Фото: t.me/RKadyrov_95
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одного из участников подпольной бандитской группировки нейтрализовали в Чечне. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он уточнил, что операция силовых структур по перехвату злоумышленника была успешно реализована минувшей ночью.

Изначально правоохранители получили информацию об участнике банды, который прибыл в республику из соседнего региона. Вычислив местонахождение преступника, силовики предложили ему сдаться добровольно, однако вооруженный мужчина попытался убежать.

В процессе побега он получил ранение и был задержан. В настоящий момент подозреваемый дает показания.

По словам Кадырова, участники операции сработали быстро и профессионально: никто из них не пострадал, а злоумышленник не успел предпринять действий, которые могли бы угрожать безопасности населения.

Загнать в пробирку: в России соберут геномную информацию всех подозреваемых
Эксперты назвали эту меру серьезным предупреждением для потенциальных преступников

Ране, 6 апреля, контртеррористические мероприятия проходили в Ингушетии. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали радикалов в одном из домовладений, однако те открыли огонь. В результате погибли трое силовиков, еще восемь получили ранения.

На следующий день один из четырех преступников сдался правоохранителям, еще через день был задержан второй.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023