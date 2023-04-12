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Матвиенко призвала пересмотреть оплату труда инженеров в сфере космоса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Необходимо пересмотреть систему оплаты труда сотрудников госпредприятий, которые занимаются космическими разработками. Об этом 12 апреля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем сообщении, опубликованном на сайте СФ по случаю Дня космонавтики.

«Первоочередной мерой считаю пересмотр системы зарплат на госпредприятиях. Трудно ожидать прорыва при окладе инженера, сопоставимом с окладом кассира в магазине. А ведь это интеллектуальная элита страны, нам нельзя об этом забывать», — написала Матвиенко.

По ее словам, в настоящее время космическая отрасль нуждается в новых молодых энтузиастах, специалистах высочайшего класса. Как признала Матвиенко, на данный момент не удается вернуть престиж этой профессии.

Она выразила мнение, что люди, занимающиеся космическими разработками сегодня, — «настоящие романтики, герои». Спикер Совфеда поблагодарила их за верность своему делу.

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Ранее в этот день экипаж МКС в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Андрея Федяева и Дмитрия Петелина поздравил россиян с Днем космонавтики. Космонавты выразили благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли. Как отметил Прокопьев, воплотить идею космических полетов позволил самоотверженный труд десятков тысяч людей.

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