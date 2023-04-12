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В США запланировали провести маневры в Южно-Китайском море в 2023 году

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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США планируют провести вместе с Филиппинами и другими партнерами совместные маневры в Южно-Китайском море в 2023 году. Об этом 11 апреля заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы обсудили планы проведения позднее в этом году совместных учений на море с партнерами из числа единомышленников в Южно-Китайском море, по мере того как мы работаем над укреплением нашего коллективного потенциала сдерживания», — сказал он.

Как отметил Остин, США и Филиппины настроены на углубление сотрудничества, что должно помочь «отреагировать на важнейшие вызовы современности».

«И я, и госсекретарь Блинкен ясно и неоднократно заявляли, что договор о взаимной обороне относится к вооруженным нападениям на наши силы, на нашу авиацию, на государственные суда, в том числе береговой охраны, где-либо в Южно-Китайском море», — добавил глава Пентагона.

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Накануне ракетный эсминец USS Milius США прошел мимо спорных островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. По словам американской стороны, корабль «в соответствии с международным правом» провел операцию «по обеспечению свободы судоходства», после чего продолжил операции в водах, где действует принцип свободы открытого моря.

29 ноября ракетный крейсер США Chancellorsville без разрешения правительства Китая вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Отмечается, что Военно-морские и Воздушные силы НОАК организовали мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера, в результате чего корабль покинул воды у островов Наньша.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

Ситуация в регионе нередко осложняется из-за прохода в этих водах военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИДа, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.

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