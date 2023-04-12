Глава МВФ Георгиева усомнились в значимости конфликта на Украине

Конфликт на Украине отвлекает внимание от рассмотрения более значимых вопросов. Об этом во вторник, 11 апреля, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на конференции фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Она выразила сожаление, что украинский кризис всё еще продолжается.

«Это отнимает внимание от сконцентрированной работы над другими вещами, которые имеют большее значение», — сообщила Георгиева.

Она отметила, что из-за конфликта сильно увеличились расходы на оборону у ряда государств.

Ранее в этот день в докладе Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что эскалация конфликта на Украине может вызвать новый виток энергетического кризиса в Европе, что усилит риски угрозы продовольственной безопасности в странах, которые имеют низкие доходы.



7 апреля глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста. При этом конфликт на Украине и недоверие между США и Китаем потенциально могут привести к новым негативным последствиям, считает она.



16 марта японская газета Mainichi Shimbun написала, что на Западе из-за Украины начнется внутренняя борьба за ресурсы. В настоящий момент мир, так же как и полвека назад, страдает из-за роста цен на энергоносители, который был вызван, в частности, российской спецоперацией по защите Донбасса. По мнению автора статьи, чтобы победить кризис, нужно развивать международное сотрудничество.