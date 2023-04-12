Посол Израиля объяснил обострение ситуации вокруг мечети Аль-Акса

Обстановка вокруг Храмовой горы относительно успокоилась, есть надежда, что до ракетных перестрелок не дойдет. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

«Думаю, что ситуация немного успокоилась, если можно так сказать. Всё это [обострение] связано с некоторыми событиями — совпали праздники: наш Песах, Рамадан и Пасха. Иерусалим — это город, где бывают разные события, и происходящее сейчас также не ново. Там (в мечети Аль-Акса) присутствуют группы, которые стараются нагнетать эту обстановку, особенно во время праздника Рамадан», — подчеркнул дипломат.

В ночь с 4 на 5 апреля в Иерусалиме начались столкновения между палестинцами и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне того, что израильские силы вошли в мечеть Аль-Акса. Дошло до ракетных обстрелов: со стороны Газы были запущены девять ракет, Израиль отреагировал пусками по позициям движения ХАМАС в палестинском анклаве.

По словам посла, на следующий день после всех этих событий на Храмовой горе [4–5 апреля] обстановка успокоилась.

«Как раз после этого была большая молитва возле Стены плача, и всё прошло нормально», — отметил дипломат.

Подробнее в эксклюзивном интервью посла «Известиям»:



«Если у России и Украины будет желание договориться, мы готовы предоставить помощь»