В Казахстане прошла акция протеста из-за задержания нефтяников в Астане

Около 2 тыс. человек 11 апреля вышли на митинг в казахстанском Жанаозене в Мангистауской области. Протестующие требуют освобождения задержанных в Астане нефтяников. Об этом сообщил новостной портал «Орда».

Отмечается, что накануне казахстанские полицейские пресекли несанкционированный митинг в центре Астаны, в котором участвовало свыше 100 нефтяников из Жанаозена. Они потеряли работу в одной из нефтесервисных компаний, приехали в столицу Казахстана и провели акцию протеста у офиса национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» (КМГ).

Митингующие требовали трудоустройства в компанию «ОзенМунайГаз», которая входит в структуру КМГ. В ходе переговоров с представителями КМГ нефтяникам предложили работу в иной подрядной нефтесервисной организации. Однако это не устроило протестующих, и они продолжили митинг. Затем казахстанский СОБР задержал нефтяников у здания минэнерго в Астане.

По предварительным данным, задержанных привлекут к административной ответственности. Им может грозить предупреждение, или штраф в размере 30 месячных расчетных показателей (порядка $230), или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее, 26 ноября, в столице Казахстана задержали участников незаконной акции. По информации МВД, они нарушали общественный порядок. Привлечены были около 300 человек.