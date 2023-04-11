Госдеп США одобрил сделку по продаже Марокко 18 РСЗО HIMARS

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Марокко 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и оборудования к нему на сумму $524 млн. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В ведомстве рассказали, что сделка реализует задачи США во внешней политики и нацбезопасности, ввиду помощи ключевому союзнику вне НАТО. Они назвали Марокко важным партнером в вопросах стабильности в Северной Африке и экономического развития.

Кроме того, Госдеп одобрил сделку с планирующими авиационными бомбами AGM-154. Соединенные Штаты также предоставят учебные ракеты и окажут Марокко инженерно-технические и логистические услуги на $250 млн.



Конгресс США осведомлен об этих решениях и имеет право в течение месяца принять решение об их блокировке после рассмотрения сделки.

Накануне сообщалось, что Госдеп со своей стороны одобрил сделку по продаже Польше 800 ракет Hellfire на сумму около $150 млн.

14 марта была предварительно разрешена передача 129 легких боевых бронированных машин Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) Румынии.

1 марта аналогичное решение было принято по продаже Великобритании ракет Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму около $125 млн.