Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ставропольском крае

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Ставропольском крае погибли два человека, еще один пострадал. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария произошла около 19:30 на 23 км автодороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское».

«Водитель автомобиля ВАЗ-2111 по неустановленным пока причинам допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Грузовик переехал легковое авто, и ВАЗ съехал на обочину», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Два пассажира легковушки скончались от полученных травм, а водитель был доставлен в реанимацию.

Отмечается, что находившийся за рулем мужчина за последние два года неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в этот день три автомобиля столкнулись в Московской области: водитель «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, который ударил еще одну машину. В результате погибли два человека, один пострадал.