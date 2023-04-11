Захарова обвинила Запад в сведении заседания СБ ООН к политической демагогии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что заседание в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке 10 апреля свелось к демагогии, направленной на дискредитацию России. Об этом сообщается в комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Открытые дебаты по рискам, которые могут возникнуть из-за нарушений обязательств по межгосударственным поставкам продукции военного и двойного назначения, стали первым центральным мероприятием под российским председательством.

«С сожалением приходится констатировать, что со стороны западной «тройки» постоянных членов Совета Безопасности вновь последовали антироссийские выпады и огульные обвинения в созданном ими же при поддержке других евроатлантических союзников кризисе вокруг Украины. Таким образом, вопреки конструктивному настрою большинства членов Совета Безопасности и присоединившихся к дискуссии делегаций других государств-членов ООН, начавшийся было предметный и вполне профессиональный разговор был сведен к безответственной политической демагогии, нацеленной на дальнейшую дискредитацию Российской Федерации и других государств, которые в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям «коллективного Запада», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что во время дискуссии многие государства-союзники России, в числе которых Белоруссия, КНР, Индия, Иран, Бразилия и страны Азии, Африки и Латинской Америки заявили, что разделяют мнение РФ о строгом соблюдении государствами своих политических и юридических обязательств по основным международным и региональным инструментам в сфере контроля за продукцией военного назначения. В частности речь идет о Регистре обычных вооружений ООН, Программе действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли легким и стрелковым оружием (ЛCO), Международному договору о торговле оружием (МДТО) и «Общей позиции» Евросоюза, которая устанавливает правила контроля за экспортом военных технологий и оборудования.

Ранее в этот день замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич также раскритиковал работу делегаций западных стран в Совбезе ООН. По его словам, участие западных делегаций в работе Совбеза больше напоминает работу ради картинки и информационных поводов для собственной внутренней аудитории, а не поиска действительного решения проблемы.

Это уже не первые случаи критики в адрес поведения делегаций западных стран на заседаниях. Ранее, 5 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал позором поведение делегаций Великобритании, США, Албании и Мальты, покинувших зал во время второго выступления уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.