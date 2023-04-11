В ООН сообщили о переносе инспекций по зерновой сделке

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле не смог провести досмотры судов, участвующих в зерновой сделке, сообщил 11 апреля официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Совместный координационный центр не смог сегодня провести инспекции, поскольку сторонам требовалось больше времени для достижения договоренности об оперативных приоритетах», — сказал он.

Отмечается, что после обсуждений в рамках СКЦ при поддержке ООН и Турции было запланировано возобновление плановых проверок 12 апреля.

Кроме того, в ООН призвали стороны черноморской зерновой инициативы соблюдать свои обязанности для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения судов в интересах глобальной продовольственной безопасности.

Ранее в этот день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям» заявил, что на данный момент шансы на продление зерновой сделки после 18 мая составляют 50%. Он отметил, что с момента предыдущего продления сделки в середине марта радикальных изменений по этому вопросу не было.

При этом 7 апреля на переговорах ситуацию с зерновой сделкой обсудили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава турецкого МИД подчеркнул необходимость продолжать реализацию зерновой инициативы и работать над снятием имеющихся ограничений для экспорта российского зерна.

Также Чавушоглу подчеркнул, что Турция признает правомерность требований России о снятии данных ограничений. В свою очередь, Лавров указал, что российская часть зерновой сделки не выполняется вообще.

Между тем 5 апреля замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что российская сторона на безвозмездной основе отправит две партии удобрений нуждающимся странам. Он сообщил, что 27 млн т зерна было экспортировано с Украины. При этом 41% украинского зерна отправляется в европейские страны, а 2,7% — в бедные страны, кроме того, существуют препятствия в экспорте российских удобрений на фоне западных санкций.

3 апреля Дюжаррик подчеркнул важность свободного экспорта российского продовольствия и удобрений для международного сообщества. Он отметил, что ООН продолжает поддерживать контакты с соответствующими сторонами, а также с США и Великобританией, чтобы добиться прогресса в этой области.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.