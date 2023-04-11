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В Москве мужчина до смерти избил беременную женщину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве мужчина до смерти избил беременную женщину. Суд заключил его под стражу. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что 9 апреля 31-летний мужчина напал в квартире в Гурьяновском проезде на 34-летнюю женщину, причинив тяжкий вред ее здоровью. Пострадавшая была госпитализирована, но несмотря на оказанную медицинскую помощь скончалась в больнице.

Как сообщил источник «Известий», женщина находилась на втором месяце беременности.

«Мужчина задержан, с учетом позиции Нагатиской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в прокуратуре Москвы.

Мужчина дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

Ранее, 30 марта, мужчина избил женщину во время ссоры на лестничной площадке их дома, затем он задушил супругу. Причина конфликта неизвестна. По предварительной версии, на следующий день мужчина вывез тело жены в лес в Раменском районе и закопал его неподалеку от конного клуба.

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