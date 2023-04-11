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Минфин США заявил об обеспечении Украины помощью до конца года

Минфин США считает, что помощи Запада Украине хватит до конца года
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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Западные государства и, в частности, США намерены оказывать материальную помощь Украине, пока это необходимо. Об этом во вторник, 11 апреля, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен.

На пресс-конференции в рамках весенней сессией руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка она отметила, что запланированной помощи должно хватить для обеспечения потребностей Киева. При этом Вашингтон готов продолжать выделять средства, если потребуется.

«Финансирование важно. И мы взяли на себя обязательства, в действительности, охватывающие время по конец сентября. Европейский союз и другие (доноры. — Ред.), их поддержка по Украине, по сути, охватывает период до конца текущего года», — подчеркнула Йеллен.

Кроме того, министр напомнила, что МВФ согласовал пакет помощи Украине на $15,6 млрд на четыре года.

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Ранее, 3 апреля, Киев получил первый транш помощи от Международного валютного фонда в размере $2,7 млрд.

В этот же день газета The New York Times написала, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Накануне в Белом доме сообщили о готовящемся новом пакете военной помощи Украине. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби не стал раскрывать подробностей, добавив, что о транше будет объявлено «очень-очень скоро».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

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