Глава минобороны Армении прервал визит в ЕС из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Глава минобороны Армении Сурен Папикян, который находился с рабочим визитом в Брюсселе, возвращается в Армению из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом журналистам 11 апреля сообщил пресс-секретарь военного ведомства Арам Торосян.



Папикян отправился в Брюссель 10 апреля, на следующий день он встретился с верховным командованием союзнических сил НАТО в Европе.

11 апреля Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в стрельбе в районе села Тех, находящегося между городами Горис и Лачин у границы Армении и Азербайджана.

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели трех военнослужащих, а в Ереване заявили о четырех погибших и шести раненых армянских военных.

В МИД Азербайджана обвинили Армению в незаинтересованности в мирном процессе. Дипломаты подчеркивают, что провокации Еревана, направленные против Баку, нарушают нормы и принципы международного права, а также территориальную целостность и суверенитет последнего.

В минобороны Армении, напротив, отметили, что ВС Азербайджана выступают провокаторами, а армянские военные предпринимают ответные действия только для защиты.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.