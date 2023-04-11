Сухая трава загорелась на воде в Екатеринбурге

Сухая трава загорелась прямо на воде в Екатеринбурге, на поверхности образовались горящие круги. Об этом 11 апреля сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

На кадрах очевидцев заметно, что над пожаром возникли многометровые столбы дыма, которые видно издалека.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 300 кв. м. При этом риска распространения огня на строения нет, пожарные занимаются тушением очага.

Ранее в этот день сообщалось о природном пожаре в Псковской области — под угрозой жилые дома. Уточняется, что горит поле, его тушение осложняют сильные порывы ветра.

Также 11 апреля была подведена статистика по успешным ликвидациям пожаров в Рязанской области. Так, за неделю с 3 по 9 апреля потушили 336 пожаров. В основном это были травяные палы (299) и горение мусора (25).