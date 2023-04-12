Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС заявили о поддержке идеи Макрона о «стратегической автономии» от США
Мир
Fox News узнал возможные источники утечки секретных бумаг Пентагона
Спорт
«Интер» обыграл «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Мир
Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $2,2 млн
Мир
Молдавский депутат объяснил проведение Санду «народного собрания» по ЕС
Армия
РВСН провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Мир
В Казахстане прошла акция протеста из-за задержания нефтяников в Астане
Армия
Пушилин рассказал об успехах ВС РФ под Авдеевкой
Мир
Зеленского уличили в готовности продать часть Украины ради Крыма
Мир
В ООН сообщили о переносе инспекций по зерновой сделке
Мир
Госдеп США одобрил сделку по продаже Марокко 18 РСЗО HIMARS
Мир
Захарова обвинила Запад в сведении заседания СБ ООН к политической демагогии
Мир
Минфин США заявил об обеспечении Украины помощью до конца года

Молдавский депутат объяснил проведение Санду «народного собрания» по ЕС

0
Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запланированное на 21 мая «народное собрание» Молдавии, анонсированное президентом республики Майей Санду, — пиар-акция, необходимая главе государства для создания привлекательной картинки для европейских лидеров, считает депутат молдавского парламента от Партии социалистов Владимир Односталко.

Секир-башкан: как пройдут выборы в самой пророссийской части Молдавии
На пост главы автономии претендуют восемь кандидатов

Санду планирует провести «народное собрание» «Европейская Молдова» на центральной площади в Кишиневе, «чтобы ответить на вопрос, чего хотят молдаване». При этом 1 июня в молдавской столице пройдет второй саммит Европейского политического сообщества, в котором примут участие лидеры 47 государств.

«Санду решила организовать разогревающее мероприятие, чтобы показать лидерам иностранных государств, что поддержка европейского вектора в Молдове очень высокая. Вместо того, чтобы решать проблемы низких пенсий, низких зарплат, увеличивающегося исхода граждан работоспособного возраста, высоких тарифов, цен на продукты питания, Санду устраивает пиар-акцию. Она не поможет, и ничего не даст», — сказал «Известиям» Односталко.

Политик отметил, что, вероятнее всего, людей будут свозить к месту проведения митинга в принудительном порядке: бюджетников привезут на площадь, раздадут флажки ЕС и сделают фото- и видеоматериалы, свидетельствующие, что в Молдавии всё хорошо, но это будет только картинка, подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Что ЕС ли да: зачем Санду созывает «народное собрание»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023