Молдавский депутат объяснил проведение Санду «народного собрания» по ЕС

Запланированное на 21 мая «народное собрание» Молдавии, анонсированное президентом республики Майей Санду, — пиар-акция, необходимая главе государства для создания привлекательной картинки для европейских лидеров, считает депутат молдавского парламента от Партии социалистов Владимир Односталко.

Санду планирует провести «народное собрание» «Европейская Молдова» на центральной площади в Кишиневе, «чтобы ответить на вопрос, чего хотят молдаване». При этом 1 июня в молдавской столице пройдет второй саммит Европейского политического сообщества, в котором примут участие лидеры 47 государств.

«Санду решила организовать разогревающее мероприятие, чтобы показать лидерам иностранных государств, что поддержка европейского вектора в Молдове очень высокая. Вместо того, чтобы решать проблемы низких пенсий, низких зарплат, увеличивающегося исхода граждан работоспособного возраста, высоких тарифов, цен на продукты питания, Санду устраивает пиар-акцию. Она не поможет, и ничего не даст», — сказал «Известиям» Односталко.

Политик отметил, что, вероятнее всего, людей будут свозить к месту проведения митинга в принудительном порядке: бюджетников привезут на площадь, раздадут флажки ЕС и сделают фото- и видеоматериалы, свидетельствующие, что в Молдавии всё хорошо, но это будет только картинка, подчеркнул он.

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Что ЕС ли да: зачем Санду созывает «народное собрание»